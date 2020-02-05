Илон Маск пообещал создать "заменитель мозга" для травмированных людей

”В конце концов Neuralink заменит целые поврежденные в результате приступа или несчастного случая участки мозга, Хотелось бы без лишних восторгов, однако потенциал преобразит восстановление мозга и моторных функций. И другого пути сделать это нет, я считаю”, - поделился Маск. На данный момент более подробной информации о новом устройства компании - нет, но основатель Tesla уже пообещал предоставить их позднее.

Сообщается, что устройство могут анонсировать на грядущей презентации компании, которая состоится уже летом. Издание Inverse сообщило, что уже в скором времени можно ожидать испытания Neuralink с участием пациентов-добровольцев. Так, еще в июле прошлого года представители компании заявили о начале испытания в конце 2020 года.