Илон Маск пообещал вылечить слепоту при помощи своего мозгового чипа Neuralink

Компания разрабатывает инновационный «визуальный чип», который, по словам Маска, будет готов в ближайшие годы и сможет восстановить зрение у людей, потерявших его.

Это открытие стало ответом на обращение пользователя платформы X, Маркуса Хауса, чей 14-летний сын Алекс страдает от редкого генетического заболевания, приводящего к потере зрения.

Маск подтвердил, что Neuralink ожидает одобрения регулирующих органов для начала работы с этим чипом.

Устройство, описываемое Маском как «Fitbit в вашем черепе», уже получило разрешение от FDA на клинические испытания. Компания планирует провести ряд операций по имплантации в ближайшие годы, с ожидаемым доходом в сотни миллионов долларов.