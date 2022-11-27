Илон Маск пообещал заблокировать все поддельные аккаунты в Twitter

Отвечая она вопрос подписчика о необходимости создания способа отличать знаменитостей от фейковых аккаунтов, Маск объяснил, как будет это делать.

«Намеренная выдача себя за другого/притворство приведёт к приостановке действия аккаунта. Организационная принадлежность, биография и количество подписчиков позволяют отличить людей, у которых действительно одно и то же имя. Посмотрим, как всё пойдёт», — заявил владелец соцсети.