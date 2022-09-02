Илон Маск попросил перенести суд по покупке Twitter на декабрь

Это связано с тем, что у команды бизнесмена появилась новая и важная для дела информация, но критическая для Twitter. Недавно стали известны показания бывшего главы службы безопасности Twitter Пейтера Затко, рассказавшего, что у соцсети на самом деле слабая защита инфраструктуры и в целом куча проблем с безопасностью.

По этому поводу Затко вызван в суд для дачи показаний на 9 сентября, а основное заседание по делу должно было состояться 17 октября. Юристы Маска хотят обработать всю информацию, данную бывшим сотрудником Twitter, принять соответсвующие решения. Но для этого нужно время, поэтому будет обращение к суду о перенесении слушаний на декабрь.

Вероятно, судья Кэтлин Маккормик, занимающаяся этим делом, обновит график заседаний, так как стороной Маска представлены ценные данные и принципиально важный свидетель.