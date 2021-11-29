Илон Маск попросил своих сотрудников работать экономнее

Меморандум был разослан спустя почти месяц после того, как Tesla смогла увеличить глобальные поставки до более чем 241 000 экземпляров своих автомобилей. Отмечается, что Tesla не опубликовала четкую цель поставок на 2021 год, но в ее планах увеличивать поставки примерно на 50 процентов каждый год.



Маск утверждает, что компания ожидает большой волны поставок в конце декабря, когда грузы из Калифорнии и Китая достигнут восточного побережья США и Европы соответственно. Но при этом, хочет уменьшить размер этих волн в будущем в пользу большей стабильности и эффективности.



“Правильный принцип – предпринимать наиболее эффективные действия, как будто мы не торгуемся на бирже и понятия "конец квартала" не существует”, – попросил своих сотрудников генеральный директор Tesla.