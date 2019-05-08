Илон Маск посоветовал не работать слишком много

Предприниматель ответил пользователю Aliefya под твитом аккаунта UberFacts, в котором было написано, что Илон работает по 80-90 часов в неделю. Маск отметил, что в последние годы он работал даже больше, но никому не советует так делать. Переработки плохо отражаются на здоровье и психическом благополучии. Илон признался, что у него просто нет выбора, потому что иначе компания Tesla погибнет. В следующем году он надеется снизить количество рабочих часов до 80.

Интересно, что по мнению основателя Alibaba Group Джека Ма (Jack Ma), только сверхурочная работа может привести к успеху.