Илон Маск потребовал от Tesla ещё четверть акций для усиления своей власти

Это связано с внедрением роботизации и искусственного интеллекта на производстве электромобилей на заводах Tesla. Маск заявил, что если у него не будет дополнительного пакета акций, он будет испытывать дискомфорт, что отразится на всех процессах, включая разработку и внедрение ИИ — он попросту заблокирует все проекты.

Маск всегда высказывался негативно о неконтролируемом ИИ, поэтому он хочет усилить своё влияние на принимаемые решения, которые касаются как разработки ИИ, так и производства электромобилей, а также сопутствующих инноваций.

По некоторой информации, Маск пригрозил совету директоров Tesla уходом из компании, если его условия не будут выполнены. Ему есть, куда уходить: во второй половине 2023 года он основал стартап xAI, разработавший чат-бот Grok. И если Маск уйдёт из Tesla, как говорят, потеряет именно компания. Кроме того, он владеет соцсетью Х и другими компаниями.