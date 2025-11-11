Илон Маск потребовал у сотрудниц xAI внешность и голос для обучения своего чат-бота

Это не просто виртуальный помощник, а сексуализированный образ с мультяшной внешностью, голосом и поведением в духе японских симуляторов свиданий.

По данным Wall Street Journal, чтобы обучить ИИ реалистичному поведению, сотрудниц xAI обязали передать компании свои биометрические данные — голос и внешность. Подписывая договор, они фактически соглашались на бессрочное использование своих образов для коммерческих целей.

Некоторые женщины выразили обеспокоенность тем, как именно будут использовать их данные, однако отказаться от участия в проекте «Skippy» оказалось невозможно — это объявили рабочим требованием.

Ани уже доступна по подписке в приложении Grok, где предлагает пользователям ролевое флирт-шоу.