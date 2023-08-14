Илон Маск предложил Цукербергу подраться уже сегодня

Это предложение было сделано в ранние часы воскресенья: Маск предложил дом Цукерберга в качестве места для практики.

Цукерберг, в свою очередь, ответил довольно сдержанно на настойчивые попытки Маска создать медийное шоу вокруг предполагаемого боя. Он заявил: «Я не хочу продолжать раздувать ожидания относительно того, что никогда не произойдет...».

Несмотря на все слухи и обсуждения, исход предполагаемого боя остаётся неизвестным. Однако, учитывая тренировки по смешанным единоборствам Цукерберга, он, вероятно, останется фаворитом потенциального поединка.