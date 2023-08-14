Илон Маск предложил Цукербергу подраться уже сегодня

08:35, 14 августа 2023
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Илон Маск предложил Цукербергу подраться уже сегодняПричём дома у последнего
В мире технологий произошло нечто неожиданное: Илон Маск, генеральный директор Tesla, предложил Марку Цукербергу провести практическое занятие перед их многократно обсуждаемым боем в клетке.
Это предложение было сделано в ранние часы воскресенья: Маск предложил дом Цукерберга в качестве места для практики.
Цукерберг, в свою очередь, ответил довольно сдержанно на настойчивые попытки Маска создать медийное шоу вокруг предполагаемого боя. Он заявил: «Я не хочу продолжать раздувать ожидания относительно того, что никогда не произойдет...».
Несмотря на все слухи и обсуждения, исход предполагаемого боя остаётся неизвестным. Однако, учитывая тренировки по смешанным единоборствам Цукерберга, он, вероятно, останется фаворитом потенциального поединка.