Илон Маск предложил сделать из Optimus «полицейских», спасающих… преступников

В частности, на собрании акционеров Tesla Маск предложил использовать Optimus для контроля за преступниками в качестве более гуманного способа сдерживания преступности. По его словам, преступников можно было бы выпускать на свободу вместе с приставленными к ними роботами, которые следили бы за ними и предотвращали повторные правонарушения. Маск также упомянул о планах по созданию технологии, позволяющей загружать человеческий разум в роботов, что, по его мнению, может произойти в течение следующих 20 лет.

Он добавил, что роботы Optimus могут значительно повысить эффективность мировой экономики. При этом Tesla пока не начала производство коммерческой версии роботов, но планирует запустить его в следующем году в Калифорнии.