Наука и технологии
Опубликовано 22 ноября 2025, 23:15
Илон Маск предложил сделать из Optimus «полицейских», спасающих… преступников

Говорит о гуманности
Илон Маск рассказал в соцсети X, что роботы-гуманоиды Tesla Optimus могут выполнять не только работу, для которой эти машины разрабатываются, но социальную — быть полицейскими, врачами, строителями, поварами, блогерами, и даже игроками в покер. Однако цели использования роботов в таком амплуа Маск не раскрыл.
В частности, на собрании акционеров Tesla Маск предложил использовать Optimus для контроля за преступниками в качестве более гуманного способа сдерживания преступности. По его словам, преступников можно было бы выпускать на свободу вместе с приставленными к ними роботами, которые следили бы за ними и предотвращали повторные правонарушения. Маск также упомянул о планах по созданию технологии, позволяющей загружать человеческий разум в роботов, что, по его мнению, может произойти в течение следующих 20 лет.

Он добавил, что роботы Optimus могут значительно повысить эффективность мировой экономики. При этом Tesla пока не начала производство коммерческой версии роботов, но планирует запустить его в следующем году в Калифорнии.