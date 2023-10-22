Илон Маск предложил Википедии $1 млрд за переименование в «Членопедию»

Это предложение было сделано им в социальной сети X (бывший Twitter). Перед этим Маск задал своим подписчикам вопрос: «Зачем фонду Викимедиа так много денег, если все их тексты можно поместить в одном телефоне?»

Месяцем ранее, в беседе с израильским премьер-министром, Маск высказал мнение, что историю пишут победители, а переписывают проигравшие.

В ответ Нетаньяху отметил, что современные электронные энциклопедии корректируются таким образом, что не всегда предоставляют сбалансированный и непредвзятый взгляд на события.

Отметим, что это предложение Илона Маска вызвало широкий резонанс в интернете, и многие задаются вопросом, насколько серьёзно он относится к своему предложению.