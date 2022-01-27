Илон Маск предложил восполнить нехватку рабочих роботами Tesla

Сам андроид был показан публике как концепт ещё в 2021 году. А уже в 2022-м, судя по всему, Маск намерен заняться активной работой над проектом.

По словам предпринимателя, проблема с цепочками поставок и нехваткой работников, с которой столкнулся автопроизводитель, могут повлиять на мощность заводов. А потому Tesla приняла решение не выпускать новые модели электромобилей — вместо этого IT-гигант намерен сосредоточится на расширении производства.

Нехватку рабочих Маск предложил решить внедрением в работу Optimus. Они, например, смогут перемещать детали автомобилей внутри заводов бренда. Отвечать же за его действия будет разработанная в компании нейросеть.