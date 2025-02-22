Илон Маск предложил выйти из программы МКС раньше срока: «через 2 года»

Как отмечает издание ArsTechnica, заявление Маска как главы SpaceX вызвало широкий резонанс в мировом космическом сообществе. К тому же в 2024 году Маск заключил с NASA контракт на модификацию космического корабля Dragon для перемещения МКС в Тихий океан в 2030 году, сумма составляет $843 млн.

Однако на вопрос о значении его заявления Маск предложил осуществить деорбитацию МКС уже через 2 года. «Решение остаётся за президентом, но я рекомендую сделать это как можно скорее. Я рекомендую сделать это через 2 года», — заявил Маск.

Он подчеркнул в нескольких твитах, что МКС себя уже изжила, поэтому США следует выйти из программы МКС ввиду устаревания станции и подготовки к развёртыванию нового объекта. И призвал лететь на Марс. «Пришло время начать подготовку к спуску с орбиты @Space_Station. Она выполнила свою задачу. От неё очень мало дополнительной пользы. Давайте отправимся на Марс», — написал Маск.