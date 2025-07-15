Илон Маск предложит акционерам Tesla вложиться в стартап xAI

Стартап xAI был запущен в июле 2023 года и уже успел привлечь внимание к себе как потенциальный конкурент OpenAI, Anthropic и Google. Компания разработала виртуального помощника Grok, однако последняя его версия вызвала резкую критику из-за оскорбительных ответов. xAI принесла публичные извинения и скорректировала настройки, чтобы избежать подобных инцидентов в будущем.

Тем временем, расходы компании продолжают расти. По информации Bloomberg, xAI тратит свыше миллиарда долларов в месяц на развитие своих ИИ-моделей. Стартап активно инвестирует в инфраструктуру — строит крупные дата-центры в Теннесси, которые, по словам Маска, станут самыми мощными ИИ-системами в мире. Он также приобрtл дополнительную землю для расширения мощностей.