Илон Маск предположил, что через 10 лет чипы Neuralink получат миллионы людей

Опубликовано 23 августа 2024, 02:15
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Илон Маск предположил, что через 10 лет чипы Neuralink получат миллионы людейПри определённых условиях
Илон Маск в своём Х-аккаунте 22 августа написал, что предполагает такое развитие индустрии нейроинтерфейсов, которыми занимается его компания Neuralink, что этими чипами в течение 10 лет будут обеспечены миллионы людей.
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Маск уточнил, что для этого всё должно идти «по плану». «Если всё пойдет по плану, в течение нескольких лет будут сотни людей с Neuralink, может быть, десятки тысяч в течение пяти лет, миллионы в течение 10 лет», — сообщил предприниматель.
Напомним, чип Neuralink уже получил человек с полным параличом конечностей, и смог управлять устройствами посредством этого нейроинтерфейса. А второй парализованный пациент уже может полноценно играть в Counter-Strike 2.