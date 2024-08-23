Илон Маск предположил, что через 10 лет чипы Neuralink получат миллионы людей

Маск уточнил, что для этого всё должно идти «по плану». «Если всё пойдет по плану, в течение нескольких лет будут сотни людей с Neuralink, может быть, десятки тысяч в течение пяти лет, миллионы в течение 10 лет», — сообщил предприниматель.

Напомним, чип Neuralink уже получил человек с полным параличом конечностей, и смог управлять устройствами посредством этого нейроинтерфейса. А второй парализованный пациент уже может полноценно играть в Counter-Strike 2.