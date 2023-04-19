Илон Маск предположил, почему в США так часто говорят об инопланетянах

Он отметил, что достаточно хорошо осведомлён о космосе, но никогда не встречал каких-либо предметных доказательств существования инопланетян. «Если бы они были, я бы об этом немедленно написал в Twitter», — в шутливой форме ответил бизнесмен на вопрос ведущего.

При этом он критически отозвался о постоянном стремлении США к увеличению военного бюджета. По мнению Маска, США намеренно «используют инопланетян» — слухи и расхожие мифы о них — для увеличения военного бюджета для защиты от инопланетного вторжения. И в связи с этим вспомнил историю об американском военном, который в 1960-х потребовал предъявить ему пришельцев.

«Мы постоянно пытаемся увеличить оборонный бюджет, и если бы мы показали инопланетянина, тогда с этим никто бы не стал спорить. Мы бы сказали, что нам нужны деньги, чтобы защититься от этих ребят. Сколько денег вы хотите? Берите! Они выглядят опасно. Вторжение может произойти в любую минуту», — подчеркнул Маск.