Илон Маск предрёк Земле гибель через 500 млн лет из-за расширения Солнца

По словам бизнесмена, Солнце уже расширяется, что приведёт к гибели Земли через 500 млн лет, что составляет 10% от количества времени, обозначенного DogeDesigner. На твит этого пользователя ответили и другие подписчики Маска. Комментаторы отмечают, что не только Земля, но и Марс вращается вокруг Солнца, поэтому при взрыве звезды никто и ничто не выживет и на Красной планете.

«Расширение Солнца может сделать Землю непригодной для жизни уже через 10 процентов от этого времени», — подчеркнул Маск, ответив DogeDesigner.