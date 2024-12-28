Илон Маск предрёк Земле гибель через 500 млн лет из-за расширения Солнца

Опубликовано 28 декабря 2024, 04:301 мин.
Илон Маск предрёк Земле гибель через 500 млн лет из-за расширения СолнцаЕго собеседник посчитал, что у Земли 5 млрд лет
Илон Маск прокомментировал твит подписчика под ником DogeDesigner, который заявил, что через 5 млрд лет Солнце взорвётся, поэтому единственный шанс на спасение человечества — колонизация Марса. В ответ Маск заявил, что времени гораздо меньше.
© Ferra.ru
По словам бизнесмена, Солнце уже расширяется, что приведёт к гибели Земли через 500 млн лет, что составляет 10% от количества времени, обозначенного DogeDesigner. На твит этого пользователя ответили и другие подписчики Маска. Комментаторы отмечают, что не только Земля, но и Марс вращается вокруг Солнца, поэтому при взрыве звезды никто и ничто не выживет и на Красной планете.
«Расширение Солнца может сделать Землю непригодной для жизни уже через 10 процентов от этого времени», — подчеркнул Маск, ответив DogeDesigner.