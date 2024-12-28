Наука и технологии
Опубликовано 28 декабря 2024, 04:30
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Илон Маск предрёк Земле гибель через 500 млн лет из-за расширения Солнца

Его собеседник посчитал, что у Земли 5 млрд лет
Илон Маск прокомментировал твит подписчика под ником DogeDesigner, который заявил, что через 5 млрд лет Солнце взорвётся, поэтому единственный шанс на спасение человечества — колонизация Марса. В ответ Маск заявил, что времени гораздо меньше.
Илон Маск предрёк Земле гибель через 500 млн лет из-за расширения Солнца

© Ferra.ru

По словам бизнесмена, Солнце уже расширяется, что приведёт к гибели Земли через 500 млн лет, что составляет 10% от количества времени, обозначенного DogeDesigner. На твит этого пользователя ответили и другие подписчики Маска. Комментаторы отмечают, что не только Земля, но и Марс вращается вокруг Солнца, поэтому при взрыве звезды никто и ничто не выживет и на Красной планете.

«Расширение Солнца может сделать Землю непригодной для жизни уже через 10 процентов от этого времени», — подчеркнул Маск, ответив DogeDesigner.

Источник:Lenta.ru
Автор:Андрей Кадуков
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