Илон Маск предсказал человечеству «большую расплату» за низкую рождаемость

«Опережающим индикатором» в этом отношении Маск назвал Японию, в которой рождаемость тенденциозно падает с 1973 года. Отмечается, что в 2022 году впервые за последние 100 с небольшим лет в стране родилось менее 800 тысяч детей. По прогнозам японских профильных ведомств, к 2100 году население Японии может сократиться до 53 млн человек.

«Грядёт большая расплата из-за низкой рождаемости. Япония — опережающий индикатор», — заявил Маск в своём Twitter.