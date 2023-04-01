Илон Маск предсказал человечеству «большую расплату» за низкую рождаемость

18:24, 01 апреля 2023
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Илон Маск предсказал человечеству «большую расплату» за низкую рождаемостьА Японию назвал «индикатором»
Илон Маск прокомментировал статью издания Reuters об исчерпании к 2033 году резервов основного целевого фонда системы социального обеспечения США. По словам Маска, низкая рождаемость на Земле приведёт к «большой расплате».
Фото: Coolwallpapers.me
«Опережающим индикатором» в этом отношении Маск назвал Японию, в которой рождаемость тенденциозно падает с 1973 года. Отмечается, что в 2022 году впервые за последние 100 с небольшим лет в стране родилось менее 800 тысяч детей. По прогнозам японских профильных ведомств, к 2100 году население Японии может сократиться до 53 млн человек.
«Грядёт большая расплата из-за низкой рождаемости. Япония — опережающий индикатор», — заявил Маск в своём Twitter.