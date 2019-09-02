Илон Маск предсказал, что человечество станет “обслугой” искусственного интеллекта

Маск считает, что люди очень сильно недооценивают возможности, которыми будет обладать искусственный интеллект. По словам главы Tesla, люди относятся к нему как к просто очень умному человеку, в то время, как на самом деле ИИ представляет собой “намного большее”.

”Некоторое время назад мне показалось, что можно воспринимать людей как биологический загрузчик для цифрового супер-интеллекта. Для тех, кто не знает, что такое загрузчик, это очень маленький кусочек кода, без которого компьютер не может запуститься. Но это минимум кода, необходимого для запуска компьютера. Это как будто вы не могли произвести технологическую революцию в области ИИ и для этого вам понадобился человек”, — отметил Илон Маск.

Таким образом, глава Tesla сравнил роль человека в мире развитого искусственного интеллекта с ролью маленького куска кода, созданного для “обслуживания” более серьезных процессов, которыми, по всей видимости, и будут являться будущие суперкомпьютеры.