Илон Маск предсказал дружбу людей с роботами Tesla

По словам Маска, каждый Tesla Bot сможет быть уникальной «личностью», что в том числе позволит им дружить с людьми. При этом он уточнил, что говорить «владении» людьми этими роботами неправильно.

Также предприниматель поделился подробностями о разработке новинки Tesla. Он отметил, что процесс идёт «постепенно». На первом этапе специалисты научили роботов делать несложную работу за человека: собирать овощи или фрукты на фермах.

Это то, к чему мы стремимся, чтобы гуманоидные роботы выполняли работу, которую не обязательно или опасно делать людям. Илон Маск

На данный момент всё ещё неизвестно, когда Tesla Bot поступит в широкую продажу.