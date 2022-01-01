Илон Маск предсказал дружбу людей с роботами Tesla

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Илон Маск предсказал дружбу людей с роботами TeslaИ раскрыл иные подробности грядущей новинки
Некоторое время назад Илон Маск показал концепцию человекоподобного робота Tesla. Теперь же миллиардер рассказал, какими будут взаимоотношения помощника с людьми.
По словам Маска, каждый Tesla Bot сможет быть уникальной «личностью», что в том числе позволит им дружить с людьми. При этом он уточнил, что говорить «владении» людьми этими роботами неправильно.
Также предприниматель поделился подробностями о разработке новинки Tesla. Он отметил, что процесс идёт «постепенно». На первом этапе специалисты научили роботов делать несложную работу за человека: собирать овощи или фрукты на фермах.
Это то, к чему мы стремимся, чтобы гуманоидные роботы выполняли работу, которую не обязательно или опасно делать людям. Илон Маск
На данный момент всё ещё неизвестно, когда Tesla Bot поступит в широкую продажу.
Источник: The Mirror