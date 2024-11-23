Илон Маск предсказал США банкротство и заявил о возможной покупке телеканала

Маск высказался в своём Х-аккаунте, что Штаты движутся к статусу банкрота. «В настоящее время Америка стремительно движется к банкротству», — написал Маск.

Сейчас практически у любого твита Маска миллиарды просмотров, так как за ним пристально следят люди, интересующиеся не только технологиями, но и политикой. Наверное, ещё и потому, что Дональд Трамп сдержал своё слово и после избрания президентом США назначил Илона Маска одним из руководителей DOGE.

Известно, что многие западные политики отреагировали на это и сделали заявления. В частности, бывший канцлер Германии Ангела Меркель назвала необычно сильные позиции Маска в новом правительстве «неслыханным вызовом».

«Политика должна определять социальный баланс между влиятельными людьми и обычными гражданами. <...> И если на эту последнюю инстанцию слишком сильно влияют корпорации, будь то власть капитала или технологические возможности, то это представляет собой неслыханный вызов для всех нас», — заявила Меркель.

Кроме того, Маск рассказал, что раздумывает над возможностью приобретения телеканала MSNBC, который предложил купить сын Трампа, Дональд Трамп-младший. Хотя известно, что эти телеканалы не продаются.