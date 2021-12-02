Илон Маск представил квадроцикл для детей

Илон Маск представил квадроцикл для детейПо цене в 1,9 тыс долларов
При цене в 1900 долларов квадроцикл стоит ничтожно мало по сравнению с самой дешевой Tesla.
Как следует из названия, этот квадроцикл немного меньше. Хотя Tesla утверждает, что он подходит для людей возрастом от 8 лет и старше, но Cyberquad for Kids рассчитан на ездоков весом до 68 кг, поэтому взрослым он может показаться слишком миниатюрным.
Tesla утверждает, что запас хода квадроцикла составляет 24 км, а максимальная скорость - 16 км/ч, хотя по желанию можно ограничить ее до 8 км/ч.
Однако его нельзя подключать к фирменной зарядной станции Supercharger - съемный аккумуляторный блок на 36 В может заряжаться только от розетки, что займет около пяти часов. Tesla утверждает, что Cyberquad for Kids будет доставлен в течение двух-четырех недель с момента заказа, но компания не гарантирует доставку до предстоящих праздников.