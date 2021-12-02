Илон Маск представил квадроцикл для детей

При цене в 1900 долларов квадроцикл стоит ничтожно мало по сравнению с самой дешевой Tesla.



Как следует из названия, этот квадроцикл немного меньше. Хотя Tesla утверждает, что он подходит для людей возрастом от 8 лет и старше, но Cyberquad for Kids рассчитан на ездоков весом до 68 кг, поэтому взрослым он может показаться слишком миниатюрным.



Tesla утверждает, что запас хода квадроцикла составляет 24 км, а максимальная скорость - 16 км/ч, хотя по желанию можно ограничить ее до 8 км/ч.