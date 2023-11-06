Илон Маск представил собственный аналог ChatGPT, но с чувством юмора и более правдивый

Grok задуман как интегрированное решение для миллионов полностью автономных электромобилей Tesla, что может кардинально изменить представления о вождении.

Grok — это не просто очередной ИИ. Это шаг навстречу мечте Маска о «максимально искреннем ИИ», стремящемся понять истинную суть Вселенной.

Команда xAI, собравшая специалистов из лучших компаний в области искусственного интеллекта, обучила Grok на огромном массиве данных, используя впечатляющий парк из 10 000 GPU от NVIDIA.

Отличительной чертой Grok является его способность интерпретировать запросы длиной до 25 000 символов, что значительно превышает лимит в 4096 символов у ChatGPT-4. Это позволяет Grok обрабатывать информацию, которая в пять раз превышает длину одного запроса, обеспечивая более глубокое и всестороннее взаимодействие.

В будущем Grok обещает получить API для интеграции с сервисами третьих сторон, распознавание изображений и голоса, а также возможности генерации изображений.

Его уникальный «живой» поисковик, опирающийся в основном на контент от X, и потенциал работы непосредственно в автомобилях Tesla подчеркивают его передовые характеристики.