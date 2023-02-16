Илон Маск предупредил, что искусственный интеллект может оказаться самой большой угрозой человечеству

Причём Маск — соучредитель компании OpenAI, разработавшей нашумевший чат-бот ChatGPT, который, с одной стороны, вступает в интересный диалог с человеком и предлагает связанные и осмысленные контекстные ответы, но, с другой — может путаться и предлагать случайную информацию, выдаваемую за подлинные знания.

Маск отметил, что ИИ был бесконтрольным долгое время. «У него просто не было пользовательского интерфейса, который был бы доступен для большинства людей», — подчеркнул предприниматель.

При этом Маск согласился с доводами главы OpenAI Сэма Альтмана. «Возможность ChatGPT и других технологий ИИ может означать выключение света для всех нас. Я больше беспокоюсь о случае неправильного использования в краткосрочной перспективе. Поэтому я думаю, что невозможно переоценить важность безопасности и стабилизации ИИ», — рассказал Альтман.

В целом разработчики искусственного интеллекта всё больше говорят об опасности этих технологий и важность контроля за ними.

«Я думаю, что нам нужно регулировать безопасность ИИ, честно говоря, я думаю, что это на самом деле больший риск для общества, чем автомобили, самолёты или медицина. Регулирование может немного замедлить ИИ, но я думаю, что это также может быть хорошо», — подытожил Маск своё выступление. Причём эти опасения он высказывает уже на протяжении нескольких лет.