Илон Маск признался в попытке продать Tesla компании Apple

Эта информация становится ещё более интересной на фоне того, что буквально вчера появились убедительные слухи о выпуске компанией Apple собственного электрокара в 2024 году.

Напомним, что за последний год Tesla увеличила свою очень сильно капитализацию. Только за 6 последних месяцев акции компании подорожали на 222% или 441 доллар (33,4 тыс рублей) за штуку.