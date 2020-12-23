Илон Маск признался в попытке продать Tesla компании Apple
Основатель SpaceX и руководитель Tesla опубликовал в своём Twitter-аккаунте свежий пост. В нём он поделился достаточно сенсационным случаем, который, как ни странно, стал достоянием общественности лишь сейчас.
В самые мрачные дни работы над программой Model 3 я обратился к Тиму Куку, чтобы обсудить возможность приобретения Tesla компанией Apple (за одну десятую ее стоимости на сегодняшний день). Он отказался от встречи.
Эта информация становится ещё более интересной на фоне того, что буквально вчера появились убедительные слухи о выпуске компанией Apple собственного электрокара в 2024 году.
Напомним, что за последний год Tesla увеличила свою очень сильно капитализацию. Только за 6 последних месяцев акции компании подорожали на 222% или 441 доллар (33,4 тыс рублей) за штуку.