Илон Маск призвал OpenAI раскрыть причину увольнения основателя компании Сэма Альтмана

Это заявление последовало после того, как компания объявила об увольнении своего главы, указав лишь на потерю доверия к его способности продолжать руководство.

Маск, который покинул совет директоров OpenAI в 2018 году из-за конфликта интересов с Tesla, выразил обеспокоенность возможным влиянием компании на общество.

Он подчеркнул, что учитывая риски и мощь развитого искусственного интеллекта, общественность должна быть информирована о причинах такого решения совета директоров.

Среди возможных причин увольнения Альтмана обсуждается растущее напряжение в руководстве компании относительно опасностей, которые ИИ может представлять для человечества.

Альтман активно искал финансирование для расширения разработки технологии, в то время как другие члены совета призывали компанию больше сосредоточиться на смягчении потенциальных угроз.

Например, сооснователь OpenAI Илья Суцкевер, который, как сообщается, сыграл роль в увольнении Альтмана, предпочитал более осторожный подход, учитывая потенциальный вред от искусственного интеллекта для общества.