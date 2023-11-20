Илон Маск призвал OpenAI раскрыть причину увольнения основателя компании Сэма Альтмана

Илон Маск призвал OpenAI раскрыть причину увольнения основателя компании Сэма АльтманаДумаем, тут уж точно многие с ним согласны
Илон Маск призвал OpenAI, компанию, занимающуюся разработкой искусственного интеллекта, раскрыть причины увольнения её генерального директора Сэма Альтмана.
Это заявление последовало после того, как компания объявила об увольнении своего главы, указав лишь на потерю доверия к его способности продолжать руководство.
Маск, который покинул совет директоров OpenAI в 2018 году из-за конфликта интересов с Tesla, выразил обеспокоенность возможным влиянием компании на общество.
Он подчеркнул, что учитывая риски и мощь развитого искусственного интеллекта, общественность должна быть информирована о причинах такого решения совета директоров.
Среди возможных причин увольнения Альтмана обсуждается растущее напряжение в руководстве компании относительно опасностей, которые ИИ может представлять для человечества.
Альтман активно искал финансирование для расширения разработки технологии, в то время как другие члены совета призывали компанию больше сосредоточиться на смягчении потенциальных угроз.
Например, сооснователь OpenAI Илья Суцкевер, который, как сообщается, сыграл роль в увольнении Альтмана, предпочитал более осторожный подход, учитывая потенциальный вред от искусственного интеллекта для общества.