Наука и технологии
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Илон Маск призвал отменить государственные субсидии в США

Он также призвал к отмене всего плана Байдена
Илон Маск заявил в понедельник, что в США не нуждаются в инфраструктурном законопроекте администрации Байдена - или в любых государственных субсидиях, если на то пошло. "Просто отмените их все", - считает предприниматель.
Илон Маск призвал отменить государственные субсидии в США

Генеральный директор Tesla и SpaceX во время интервью заявил, что его беспокоит дефицит федерального бюджета.

Мы потратили так много денег ... дефицит федерального бюджета просто безумен … не принимайте его, это моя рекомендация

Илон Маск
Генеральный директор «Tesla»

Маск отметил, что Tesla уже более года продает свои электромобили в США без использования субсидий в размере 7500 долларов, и это не отразилось на спросе.

Он также сказал, что правительство США не должно предоставлять субсидии для расширения зарядной инфраструктуры.

Нужны ли субсидии при строительстве заправочных станций? Нет, поэтому при строительстве зарядных станций нам тоже не нужны субсидии

Илон Маск
Генеральный директор «Tesla»

В настоящее время Tesla имеет более 3000 зарядных станций с примерно 30 тыс разъемами по всему миру, но планирует открыть эту сеть для других электромобилей в ближайшем будущем.

Источник: The Verge
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