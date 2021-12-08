Илон Маск призвал отменить государственные субсидии в США

Илон Маск призвал отменить государственные субсидии в СШАОн также призвал к отмене всего плана Байдена
Генеральный директор Tesla и SpaceX во время интервью заявил, что его беспокоит дефицит федерального бюджета.
Мы потратили так много денег ... дефицит федерального бюджета просто безумен … не принимайте его, это моя рекомендация
Маск отметил, что Tesla уже более года продает свои электромобили в США без использования субсидий в размере 7500 долларов, и это не отразилось на спросе.
Он также сказал, что правительство США не должно предоставлять субсидии для расширения зарядной инфраструктуры.
Нужны ли субсидии при строительстве заправочных станций? Нет, поэтому при строительстве зарядных станций нам тоже не нужны субсидии
В настоящее время Tesla имеет более 3000 зарядных станций с примерно 30 тыс разъемами по всему миру, но планирует открыть эту сеть для других электромобилей в ближайшем будущем.