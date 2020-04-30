Илон Маск призвал правительство США выпустить людей из карантина

”Верните людям их свободу!”, — написал глава Tesla и SpaceX. При этом важно отметить, что Маск не впервые проявляет свою позицию касательно принудительного закрытия некоторого бизнеса в связи с пандемией — так, стало известно, что бизнесмен поддержал предпринимателей штата Техас, где 1 мая могут открыться рестораны и магазины.

Напомним, что ранее Илон Маск также разрешил работникам Tesla работать из дома, в случае, если они чувствует себя хоть малость больными или просто испытывают определенного рода дискомфорт, находясь вне дома. Но также он отметил, что лично ему кажется, что ажиотаж вокруг вируса излишним.