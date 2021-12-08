Илон Маск призвал увеличить число людей на Земле

Как заявил глава Tesla и SpaceX, падение рождаемости на Земле может стать одним из самых больших рисков для цивилизации.

Если люди не будут рожать больше детей, цивилизация рухнет. Запомните мои слова <...> Людей не хватает. Илон Маск

По словам миллиардера, тенденцию нехватки людей можно заметить, взглянув на имеющиеся аналитические данные.

Напомним, что ранее финансовый конгломерат Morgan Stanley опубликовал записку, в котором рассказал о негативном влиянии отказа всё большего числа людей от рождения детей на глобальный уровень рождаемости.

С этой проблемой пытаются бороться различные страны. Например, даже в некоторых регионах Китая ввели денежные субсидии для поощрения деторождения.