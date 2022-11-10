Илон Маск призвал жаловаться лично ему на найденные в Twitter баги

Илон Маск призвал жаловаться лично ему на найденные в Twitter багиИ назвал себя «горячей линией»
Илон Маск не так давно встал у руля Twitter, но уже успел внедрить немало нововведений в принцип работы платформы. Вот и на этот раз он выступил с достаточно интересным предложением.
Миллиардер опубликовал в своём Twitter-аккаунте пост с призывом жаловаться лично ему в случае, если пользователи найдут баги в соцсети.
Вместе с тем он сообщил о масштабных тестах новых функций, которые грядут на площадке. Это, по словам Маска, приведёт к «большому количеству глупостей», которые пользователям предстоит наблюдать в ближайшие месяцы.
Напомним, что ранее предприниматель объявил о том, что теперь пользователи, пытающиеся выдать себя за других лиц без пометки «пародия», будут баниться в кратчайшие сроки. В числе первых таких аккаунтов оказалась страница комедийной актрисы Кэти Гриффин. Она выдавала себя за Илона Маска.