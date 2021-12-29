Илон Маск «проболтался» о том, кто создал биткоин

По мнению миллиардера, за цифровой валютой стоит математик Ник Сабо, создавший в 1998 году алгоритм децентрализованной цифровой валюты «bit gold». Об этом предприниматель рассказал в рамках подкаста с Лексом Фридманом.

Там же Маск опроверг ходившие слухи о том, что именно он стоит за псевдонимом Сатоши Накамото — того самого человека, который является создателем биткоина.

Отметим, что версия о том, что Ник Сабо является настоящим разработчиком биткоина, достаточно распространена среди людей, интересующихся криптовалютами.

В пользу неё говорят результаты исследования лингвистов Астонского университета в Бирмингеме. Они изучили стиль письма и темы, которые поднимал учёный в области информатики и криптографии. В результате специалисты пришли к выводу, что они во многом совпадали с white paper биткоина.