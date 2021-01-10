Илон Маск продаст все свое имущество ради колонизации Марса

Фактически, у меня не останется имущества, имеющего денежную стоимость, не считая акций компаний. При возникновении напряженных ситуаций на работе, я лучше просто переночую прямо на фабрике или в офисе. Очевидно, что если там будут мои дети - им необходимо какое-то место. Я просто арендую жилье или еще что-нибудь.