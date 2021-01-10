Илон Маск продаст все свое имущество ради колонизации Марса
Своими планами он поделился с журналистами издания Business Insider. Авторы отмечают, что состояние предпринимателя составляет приблизительно 188 миллиардов долларов.
По словам Маска, чтобы построить город на Марсе необходимо большое количество ресурсов, ввиду чего он пытается инвестировать в это дело как можно больше средств. Этим и обусловлено решение распродать свое имущество. Помимо прочего он хочет показать людям, что его намерения в отношении Марса серьезны.
Фактически, у меня не останется имущества, имеющего денежную стоимость, не считая акций компаний. При возникновении напряженных ситуаций на работе, я лучше просто переночую прямо на фабрике или в офисе. Очевидно, что если там будут мои дети - им необходимо какое-то место. Я просто арендую жилье или еще что-нибудь.