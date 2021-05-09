Илон Маск продемонстрировал свежий прототип электропикапа Cybertruck

Согласно данным Electrek, в фирменный автосалон Tesla в Нью-Йорке был привезен ранний прототип Cybertruck. Отмечается, что сесть в машину возможности нет, равно как и пощупать, поскольку ее обнесли ограждением. Однако и с этого расстояния можно довольно многое увидеть.

Источники заявляют, что в ближайшее время в Нью-Йорке должен открыться новый автосалон Tesla. Вероятно, привезен свежий прототип грядущего электропикапа был в рекламных целях. Напомним, что впервые мир увидел этот автомобиль еще два года назад.