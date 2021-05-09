Наука и технологии
Сегодня в 15:59
Илон Маск продемонстрировал свежий прототип электропикапа Cybertruck
Он привез Cybertruck в Нью-Йорк
Массовых поставок электропикапа Cybertruck в этом году ждать не стоит. Однако посмотреть свежий прототип новинки можно уже сейчас. Так, глава компании - Илон Маск - решил привезти модель в Нью-Йорк для демонстрации.
Согласно данным Electrek, в фирменный автосалон Tesla в Нью-Йорке был привезен ранний прототип Cybertruck. Отмечается, что сесть в машину возможности нет, равно как и пощупать, поскольку ее обнесли ограждением. Однако и с этого расстояния можно довольно многое увидеть.
Источники заявляют, что в ближайшее время в Нью-Йорке должен открыться новый автосалон Tesla. Вероятно, привезен свежий прототип грядущего электропикапа был в рекламных целях. Напомним, что впервые мир увидел этот автомобиль еще два года назад.