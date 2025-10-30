Илон Маск продолжит судиться с OpenAI из-за реорганизации

Компания OpenAI, известная как создатель ChatGPT, объявила о переходе в формат публичной корпорации, сохранив контроль за своим некоммерческим подразделением. В рамках изменений компания Microsoft получила 27% долю в уставном капитале.

Илон Маск и генеральный директор OpenAI Сэм Альтман, ранее бывшие партнерами, теперь являются сторонами судебного разбирательства. Маск утверждает, что реформа нарушила первоначальные принципы организации как благотворительного фонда. В ответ OpenAI назвал иск формой давления на конкурента.

Судья Ивонн Гонсалес Роджерс назначила слушания по делу на конец марта.