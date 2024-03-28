Илон Маск: производство человекоподобных роботов в два раза дешевле электромобилей Tesla

Глава компании уверен, что несмотря на более высокую сложность, себестоимость «роботов-гуманоидов» окажется лишь половиной от стоимости автомобилей собственного производства.

Такой прогноз Маск сделал в ответ на мнение эксперта ARK Invest Сэма Коруса. Тот полагает, что главным препятствием для массового производства человекоподобных роботов является не столько сама сборка, сколько задача создания продвинутого программного обеспечения.

Вместе с тем, основатель Tesla признает высокую степень неопределенности вокруг робота Optimus. Хотя компания и рассчитывает выпустить в 2024 году первую партию, точные сроки и объемы пока не оговариваются.

При этом, если верить Маску, Optimus может стать одним из самых ценных продуктов в истории. Начальная цена робота, по его словам, составит от $25 000 до $30 000, но со временем будет постепенно снижаться.

Амбициозные планы создания человекоподобных роботов Tesla озвучила еще в 2021 году. Заявленная цель — автоматизация опасных, повторяющихся и монотонных задач с помощью искусственного интеллекта.