Илон Маск раскритиковал основанную им же компанию

Вся эта ситуация произошла в в результате выхода статьи журналиста MIT Technology Review Карен Хао, в которой она выступила с критикой разработчика искусственного интеллекта, отметив его закрытость и, по сути, предательство основанных им же идеалов. В ответ на все это Илон Маск написал, что он согласен со статьей журналистки.

”У меня нет контроля над OpenAI, и я очень мало знаю про то, чем они занимаются. Не слишком верю в безопасность того, что разрабатывают под руководством Дарио Амодеи”, — написал Маск с своем личном Twitter-аккаунте.