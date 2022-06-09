Илон Маск раскритиковал YouTube

Маск выразил недовольство в связи с распространением платформой мошеннической рекламы. Также его не устроила политика сервиса в отношении мата.

Последнее предприниматель связал с «политикой двойных стандартов», которой, как он считает, и отличает YouTube. К ней же он приписал ту самую скам-рекламу, о которой написал ранее.

Стоит отметить, что в Google, владеющей видеосервисов, уже отреагировали на заявления Маска. В Business Insider появился комментарий, в котором представитель IT-гиганта заявил, что «у YouTube есть набор политик в отношении рекламы», которые предназначены для борьбы с мошенничеством.

Напомним, что ранее Илон Маск выступил с критикой Twitter. Он обвинил компанию, которую планировал купить, в том, что она всячески мешает ему в получении точной информации о фальшивых аккаунтах на платформе.