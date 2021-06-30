Илон Маск раскрыл стоимость проекта спутникового интернета Starlink

Так, по его словам, до того, как Starlink начнет приносит деньги, вложения в перпективный проект для обеспечения планеты спутниковым интернетом достигнут до размера от 5 до 10 миллиардов долларов. В то же время, если рассматривать весь срок реализации проекта, общие инвестиции рассчитываются в размере 20–30 миллиардов долларов. По мнению самого Илона Маска, это “довольно много”.

Напомним, что в SpaceX стоит задачей запустить порядка 42 000 спутников Starlink на низкую околоземную орбиту. И произойти это должно до середины 2027 года. Отметим, что на сегодняшний день выпущено было порядка 1 800 спутников.