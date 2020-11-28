Илон Маск раскрыл время работы от одного заряда первого электрогрузовика Tesla

Стоит отметить, что несмотря на то, какими успехами хвалится миллиардер, важно понимать, что изначально релиз автомобиля должен был состояться еще в 2019 году, но сейчас этой датой выступает туманная формулировка “2021 год”. Но это негативная сторона вопроса. Что же до новых показателей Tesla Semi, то по данным, заявленным самим Маском, теперь автомобиль способен проехать от одного заряда до 1000 км.

Что интересно, грузоподъемность транспортного средства также впечатляет - Semi сможет перевозить до 40 тонн полезного груза. При этом учитывая, что в нем используются новейшие аккумуляторы Tesla 4680, неудивительно, что в автомобиле случился рост автономности - было заявлено, что новейшие батареи позволяет увеличить данный показатель аж на 16%!