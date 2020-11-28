Наука и технологии
Сегодня 13:35
Илон Маск раскрыл время работы от одного заряда первого электрогрузовика Tesla
Компании удалось улучшить данный показатель в сравнении с тем, что было заявлено во время анонса
В момент официального анонса в 2017 году, Tesla Semi пророчили способность проехать до 800 км на одном заряде, при разгоне от 0 до 100 км/ч всего за 5 секунд. Но шло время, и, как оказалось, развивался грядущий электромобиль. Так, например, Илон Маск раскрыл обновленное время работы от одного заряда первого электрогрузовика Tesla.
Стоит отметить, что несмотря на то, какими успехами хвалится миллиардер, важно понимать, что изначально релиз автомобиля должен был состояться еще в 2019 году, но сейчас этой датой выступает туманная формулировка “2021 год”. Но это негативная сторона вопроса. Что же до новых показателей Tesla Semi, то по данным, заявленным самим Маском, теперь автомобиль способен проехать от одного заряда до 1000 км.
Что интересно, грузоподъемность транспортного средства также впечатляет - Semi сможет перевозить до 40 тонн полезного груза. При этом учитывая, что в нем используются новейшие аккумуляторы Tesla 4680, неудивительно, что в автомобиле случился рост автономности - было заявлено, что новейшие батареи позволяет увеличить данный показатель аж на 16%!