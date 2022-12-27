Наука и технологии
18:51, 27 декабря 2022
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Илон Маск рассказал, что спас Twitter от банкротства

Но соцсеть пока «не в безопасности»

Илон Маск в своём акаунте Twitter заявил, что приобретённой им соцсети больше не грозит банкротство.

Илон Маск рассказал, что спас Twitter от банкротства

Фото: Nymag.com

Он подчеркнул, что компания ушла от банкротства, но ещё «не в безопасности», поэтому предстоит много работы.

«Это были настоящие американские горки… У них есть свои взлёты и падения, если не сказать больше, но в целом, похоже, всё идёт в правильном направлении. Мы держим расходы под разумным контролем, поэтому компания больше не мчится к банкротству», — рассказал Маск в одном из подкастов.

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