Илон Маск рассказал, что спас Twitter от банкротства

Он подчеркнул, что компания ушла от банкротства, но ещё «не в безопасности», поэтому предстоит много работы.

«Это были настоящие американские горки… У них есть свои взлёты и падения, если не сказать больше, но в целом, похоже, всё идёт в правильном направлении. Мы держим расходы под разумным контролем, поэтому компания больше не мчится к банкротству», — рассказал Маск в одном из подкастов.