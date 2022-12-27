Илон Маск рассказал, что спас Twitter от банкротства

18:51, 27 декабря 2022
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Илон Маск рассказал, что спас Twitter от банкротстваНо соцсеть пока «не в безопасности»
Илон Маск в своём акаунте Twitter заявил, что приобретённой им соцсети больше не грозит банкротство.
Фото: Nymag.com
Он подчеркнул, что компания ушла от банкротства, но ещё «не в безопасности», поэтому предстоит много работы.
«Это были настоящие американские горки… У них есть свои взлёты и падения, если не сказать больше, но в целом, похоже, всё идёт в правильном направлении. Мы держим расходы под разумным контролем, поэтому компания больше не мчится к банкротству», — рассказал Маск в одном из подкастов.