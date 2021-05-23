Илон Маск рассказал, чью сторону займет в борьбе между криптовалютой и фиатными деньгами

“Настоящая битва ведется между фиатными деньгами и криптовалютами. В конечном счете я поддерживаю последние”, — поделился глава Tesla и SpaceX Илон Маск с подписчиками.

Напомним, что нескольким ранее Илон Маск, в очередном посте в Twitter-аккаунте, сообщил о том, что начинает работать над мемной криптовалютой Dogecoin вместе с командой, разрабатывающей её. В частности, предприниматель помогает усовершенствовать эффективность проведения транзакций. Произошло это несмотря на то, что незадолго до этого Маск согласился с утверждением, что Dogecoin это разводка.