Илон Маск рассказал, как дефицит чипов навредил Tesla

Об этом сообщается в издании ФАН. Глава Tesla сообщил, что корпорация не в состоянии в полной мере реализовать заказы на фирменный литий-ионный аккумулятор —Powerwall — ввиду дефицита комплектующих. Он подсчитал, что требуется выпустит не менее 80 тысяч батарей, тогда как сейчас с трудом удается выпустить и 35 тысяч экземпляров.

Все это спровоцировано глобальным дефицитом микросхем, и привело это к большим трудностям в бизнесе Tesla в конце последнего весеннего месяца.

Напомним, что нескольким ранее стало известно, что Tesla закупит камер и датчиков у южнокорейской компании Samsung на почти 500 миллионов долларов.