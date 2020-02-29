Илон Маск рассказал, какой аппарат смог бы стать конкурентом F-35

Ранее Маск говорил, что компании Lockheed Martin, которая и занимается производством истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35, нужен конкурент. ”Таким конкурентом должен стать беспилотный истребитель, дистанционно управляемый человеком и способный маневрировать в автономном режиме, - написал в ответ на публикацию Маск. - У F-35 не будет перед ним ни одного шанса”, - поделился Илон Маск.

Напомним, что F-35 представляет из себя боевой летательный аппарат, оснащенный технологией уменьшения заметности. Кроме того, истребитель может транспортировать ядерное оружие.