Илон Маск рассказал, на чьей стороне в конфликте между Epic Games и Apple

Наука и технологии
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Илон Маск рассказал, на чьей стороне в конфликте между Epic Games и AppleИ назвал сборы App Store налогом на интернет
Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск поделился своим видением конфликта между Epic Games и Apple, признавшись, к чьей стороне склоняется.
“Сборы магазина приложений Apple являются де-факто глобальным налогом на Интернет. Epic прав”, – сообщил Маск на своей странице в соцсети Twitter.
Данное заявление бизнесмен сделал на фоне данных о том, что американская Apple якобы претендовала на покупку Tesla. Об этом сообщил журналист Wall Street Journal Тим Хиггинс, отметив, что Маск в таком случае стал бы главой Apple. Последний отметил, что единожды инициировал встречу с Тимом Куком для потенциальной сделки между компаниями, однако самой встречи так и не состоялось, и уж тем более условия покупки Tesla оговорены не были.