Илон Маск рассказал, на чьей стороне в конфликте между Epic Games и Apple

“Сборы магазина приложений Apple являются де-факто глобальным налогом на Интернет. Epic прав”, – сообщил Маск на своей странице в соцсети Twitter.

Данное заявление бизнесмен сделал на фоне данных о том, что американская Apple якобы претендовала на покупку Tesla. Об этом сообщил журналист Wall Street Journal Тим Хиггинс, отметив, что Маск в таком случае стал бы главой Apple. Последний отметил, что единожды инициировал встречу с Тимом Куком для потенциальной сделки между компаниями, однако самой встречи так и не состоялось, и уж тем более условия покупки Tesla оговорены не были.