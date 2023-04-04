Илон Маск рассказал о причинах смены логотипа Twitter

По его словам, он исполнил обещание, данное одному из подписчиков под ником Chairman. С этим человеком Маск переписывался в марте 2022 года и тот посоветовал ему приобрести Twitter. Он же посоветовал Маску вслед за приобретением соцсети изменить логотип с птицы на собаку.

Для подтверждения своих слов Маск прикрепил к твиту скриншот переписки с Chairman. «Как обещал», — так Маск подписал скриншот.