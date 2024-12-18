Илон Маск рассказал о разработке собственного почтового сервиса

Таким образом Маск ответил на предложение подписчика под ником MarioNawfal иметь простую почту с понятным интерфейсом под названием Xmail. «Представьте себе: чистый почтовый ящик, без запутанного беспорядка веток и ужасов форматирования, которые мы все ненавидим. Xmail сохранит всё самое лучшее в электронной почте — универсальную совместимость — и отбросит все остальное. Никаких дополнительных приложений. Никаких бесконечных списков контактов. Просто удобная, бесперебойная связь. Почему мы всё ещё страдаем от электронной почты, как будто на дворе 1999 год?», — написал MarioNawfal.

На это отреагировал Маск, который ответил подписчику словами «Да. В списке дел, которые нужно сделать».

В медийной среде США сразу возникли волнения по поводу того, что число пользователей соцсети достигает порядка 600 млн человек, но потенциальный почтовый сервис от Маска может быть вызовом Gmail, пользователями которой по всему миру являются 2,5 млрд человек.

Главной опасностью называют фишинг из-за нынешней близости Маска к Трампу и его руководства Департаментом эффективности правительства. К пользователям возможной почты появится и пристальный интерес со стороны мошенников.