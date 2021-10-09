Илон Маск рассказал о своей мечте создать сверхзвуковой электросамолёт

Он рассказал своим подписчикам в Twitter, что хочет создать электросамолёт с вертикальными взлётом и посадкой. Но, по словам Маска, пока это невозможно.

«Я бы так хотел создать сверхзвуковой электрический самолёт с вертикальным взлётом и посадкой, но если добавлю себе ещё работы, мой мозг просто взорвётся», — так Маск ответил подписчикам о том, чем хотел бы заняться в ближайшее время.