Илон Маск рассказал о своей мечте создать сверхзвуковой электросамолёт

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Илон Маск рассказал о своей мечте создать сверхзвуковой электросамолётНо посетовал, что пока это невозможно
Американский бизнесмен, владелец компаний Tesla и SpaceX поделился со своими подписчиками мечтой о создании электросамолёта.
Он рассказал своим подписчикам в Twitter, что хочет создать электросамолёт с вертикальными взлётом и посадкой. Но, по словам Маска, пока это невозможно.
«Я бы так хотел создать сверхзвуковой электрический самолёт с вертикальным взлётом и посадкой, но если добавлю себе ещё работы, мой мозг просто взорвётся», — так Маск ответил подписчикам о том, чем хотел бы заняться в ближайшее время.