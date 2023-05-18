Илон Маск рассказал о своей роли в создании Open AI — разработчика бота ChatGPT

В рамках интервью Дэвиду Фаберу из CNBC Маск рассказал, что именно он стал «причиной существования OpenAI», придумав название и выделив первый $1 млрд на развитие стартапа. Маск заявил что всего, до своего ухода из стартапа, он вложил в развитие этой компании порядка $50 млн.

Его уход обусловлен сомнительной скоростью развития языковой генеративной модели GPT, лежащей в основе чат-бота ChatGPT, и недостаточным обеспечением безопасности этой технологии для пользователей.