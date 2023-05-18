Илон Маск рассказал о своей роли в создании Open AI — разработчика бота ChatGPT

14:28, 18 мая 2023
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Илон Маск рассказал о своей роли в создании Open AI — разработчика бота ChatGPTОн придумал название и вложил первые деньги
В марте Илон Маск стал одним из подписантов открытого письма о необходимости приостановить развитие ИИ в силу опасности этих технологий для человечества. При этом в недавнем интервью предприниматель признался, что отдавал себе отчёт в том, что письмо бесполезно.
В рамках интервью Дэвиду Фаберу из CNBC Маск рассказал, что именно он стал «причиной существования OpenAI», придумав название и выделив первый $1 млрд на развитие стартапа. Маск заявил что всего, до своего ухода из стартапа, он вложил в развитие этой компании порядка $50 млн.
Его уход обусловлен сомнительной скоростью развития языковой генеративной модели GPT, лежащей в основе чат-бота ChatGPT, и недостаточным обеспечением безопасности этой технологии для пользователей.