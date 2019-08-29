Илон Маск рассказал, от чего погибнет человечество

Так, изобретатель-миллиардер высказал следующие опасения по этому поводу: ”Я обеспокоен вопросом рождаемости. В противовес мнению многих о том, что на планете слишком много людей, я считаю, что это устаревший взгляд. Думаю, самая большая проблема, с которой столкнется мир в следующие 20 лет, — демографический коллапс. Хочу подчеркнуть, что именно демографический коллапс, а не взрыв”.

Со своим коллегой согласился и известный китайский бизнесмен Джек Ма, основатель интернет-площадки Aliexpress: ”Проблема населения станет большим вызовом. Возможно, 1,4 миллиарда человек в Китае может казаться большой цифрой, но в следующие несколько лет это принесет очень большие проблемы Китаю. Темпы сокращения населения будут расти. Вы говорите «коллапс». Я согласен с этим”.