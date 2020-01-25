Илон Маск рассказал секреты собственного успеха

”Вы должны принять тот факт, что вы можете быть неправы. Ваша цель — начать меньше ошибаться. Когда вы впервые основываете компанию, в этом много оптимизма, все замечательно. Сплошное счастье. Но затем вы сталкиваетесь со всевозможными проблемами, и счастья становится значительно меньше, вы проходите через мир боли”, — рассказал Илон Маск рамках собственного интервью на энергетической конференции в Норвегии.

Также Маск добавил, что по его мнению, люди, желающие стать успешными, должны придерживаться 3 пунктов, которые помогут им достигнуть желаемого: воспользоваться возможностью быть лучше остальных, не избегать критики, а наоборот искать ее и пытаться окружить себя лучшими людьми из возможных.