Наука и технологии
Сегодня 19:18
Илон Маск рассказал секреты собственного успеха
На самом деле, ими может воспользоваться каждый из нас
Глава Tesla и SpaceX Илон Маск является одним из самых продуктивных и успешных людей своего времени. Многие журналисты и обычные люди пытались понять, в чем же заключается секрет такой успешности обычного парня из Южной Африки. Но в итоге этот самый парень сам рассказал о том, какие 3 шага позволяют достигать успеха в этой жизни.
”Вы должны принять тот факт, что вы можете быть неправы. Ваша цель — начать меньше ошибаться. Когда вы впервые основываете компанию, в этом много оптимизма, все замечательно. Сплошное счастье. Но затем вы сталкиваетесь со всевозможными проблемами, и счастья становится значительно меньше, вы проходите через мир боли”, — рассказал Илон Маск рамках собственного интервью на энергетической конференции в Норвегии.
Также Маск добавил, что по его мнению, люди, желающие стать успешными, должны придерживаться 3 пунктов, которые помогут им достигнуть желаемого: воспользоваться возможностью быть лучше остальных, не избегать критики, а наоборот искать ее и пытаться окружить себя лучшими людьми из возможных.